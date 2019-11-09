高雄青年路懸日 下週一起連看4天

2019-11-09 05:30:00

〔記者黃旭磊／高雄報導〕青年路懸日美景將在十一月十一至十四日登場，部分時段將封街讓民眾盡情拍照。

部分時段將封街拍照

懸日美景約於十年前開始拍攝，當時比照紐約「曼哈頓懸日」（Manhattanhenge）吸引攝影高手逐日，落日從城西太平洋一路灑進市區，街景宛如融進「夕陽無限好」畫中，近年掀起全台爭拍，吸引南投、嘉義及台北各地民眾「追日」。

青年家具街理事長麥訓嘉說，下週一到週四有懸日美景，最佳拍攝時間為十一日下午五點十七分、十二日下午五點十六分、十三日下午五點十六分及十四日下午五點十六分，民眾可享受夕陽餘暉，也參與「青年家具生活節」活動。

麥訓嘉表示，懸日拍攝路段為青年一路（中山二路至民權一路間），相關攝影賽及限定商品詳見http://www.i3kaohsiung.com/young/，或高雄市青年家具街商圈臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/cingnian.furniture/）。

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