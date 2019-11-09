高雄／11/11熄燈 葉匡時：一德夜市如期遷移

高雄一德夜市周遭住戶陳情，要求本月11日如期熄燈。（記者葛祐豪攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄勞工公園旁一德夜市違規擺攤，屢遭居民檢舉，高市府啟動落日條款，十一月十一日將熄燈。但近百名居民擔心市府無法落實，昨天到市議會前陳情，副市長葉匡時承諾，如期遷移。

民憂市府無法落實 到議會前陳情

一德夜市於每週一封街擺攤長達卅多年，目前約有三百多家攤商，是高雄知名的「週一限定夜市」。但周邊住戶經常檢舉，高市議會七年前制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，針對未經核准設置道路上的既有攤集場，須在七年內提出申設，落日條款最後期限就在今年十一月十二日。

近百名一德夜市周遭住戶，昨天前往高雄市議會前陳情，陪同陳情的市議員蔡武宏說，一德夜市長期佔用道路，影響居民生活品質，希望市府落實當初決定的落日條款。

落日條款生效 下週一最後一次經營

陳情住戶指出，一德夜市本來就是住宅區，希望還給居民安全衛生環境，政府應依法行政。居民並在市議會前高喊：「還我家園，還我路權，消防安全，人命關天，攤販條例落日條款一定要落實，我們要見市長！」

輔導移轉到凱旋夜市或管仲路停車場

高雄市副市長葉匡時接受陳情，他強調，請居民放心，「下禮拜一的一德夜市，原則上最後一次經營後，落日條款就生效了」，目前市府找到兩個地方，希望輔導攤商移轉，第一個是凱旋夜市，第二個是管仲路停車場。

葉匡時說，如果這兩個地方，攤商都不要，只有強力取締。市府希望攤商安置到不同地方，繼續經營下去，而不是在目前這個地方，對居民、交通、衛生，造成不良影響。

經發局表示，凱旋夜市已提出免租金或優惠租金，至於攤商意願如何？經發局近日將與攤商討論。

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