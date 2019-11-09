2019-11-09 05:30:00

立冬了，寒冷的開始。

而今年的這場冬天一定會更冷，對很多人而言，選舉的無情刀永不知錯的在人際與親情還有族群，更跨越世代的壕溝，來回的衝殺，不知道已經第幾回怨嘆這把刀的決絕，砍斷許多的情緣，割裂恩恩怨怨，一而再再而三而四，看他刀起，明知後果竟無能架刀，無力喝止，誰縱容？

政黨有嗎？政客有之嗎？社會也有嗎？族群也會嗎？陳年的事兒，往事雖不如煙，卻都會在選舉復燃，遠遠的就會聞到星星之火在燎原的味道，不久終於看見火光，火勢隨著投票日接近會熊熊旺燒。

那時節，初冬，夜裡寒意深深，但人情的悲涼更勝似快刀劈落，幾場造勢散場下來，彷彿同學不再是，朋友也已然站在對立面。聚會的氣氛詭異，盡談風花說雪月，不久前還批對岸，罵政府，怎選舉敲鐘，話題都無關民生疾苦了。因為知道，有一把刀橫在眼前，伺機搏殺有情天地的緣分。

但是各扶其主的搏殺後，還剩多少緣分？怨深了，情斷，樑子也架上了，這哪是冬藏？（資深記者黃明堂）

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