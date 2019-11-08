捍衛高雄外送員勞權 議員籲訂自治條例

2019-11-08 05:30:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年發生多起外送員送餐意外，北市、中市均催生自治條例，高市迄今未訂法規保障權益，議員黃捷要求市府勿怠惰，應訂定高市外送平台業者管理自治條例，不要只會消極等待中央做；親民黨鳳山區立委參選人秦詩雁認為應制定法規，規範雙方僱傭關係、合理外送時間、強制業者替外送員投保，捍衛外送員的勞動權益。

勞工局︰應由中央統一制定

勞工局表示，這不是消極或積極的問題，而是涉及全國一致性的事務，且很多外送員的工作地點，不限於同一縣市，若標準、裁罰不一致，這樣會造成混亂，勞動部已表達將統一制定條例，避免一國多制、多頭馬車，建議中央儘速制定法規，納入不得以假的承攬關係，包裝業者與外送員僱傭關係，並建議雇主為外送員加保意外險及財損險，維護外送員的權益。

黃捷︰台北、台中均擬訂法規

時代力量黃捷表示，相較於台北市擬訂定外送平台業者管理自治條例、台中市也將研議自治條例納管，並協助籌設外送員職業工會，高雄市政府應召開公聽會或座談會，研討如何保障外送員職業安全，並訂定外送平台業者管理自治條例，納入勞安、食安、消費爭議等相關規範。

秦詩雁提出三大改進方向，她認為應制定法規，明確規範外送平台業者與外送員是僱傭關係，並訂定各地區「合理外送時間」，避免為了搶快釀成車禍事故，還要強制業者替外送員投保，至少須投保五百萬元意外險，才能確保外送員的權益。

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