台塑林園廠槽車起火 環局開罰45萬

台塑林園廠驚傳槽車洩漏起火。 （記者陳文嬋翻攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者洪臣宏、陳文嬋／高雄報導〕台塑林園氯乙烯廠昨天凌晨驚傳化學槽車卸料時疑因氯乙烯外洩，槽體安全閥跳脫，引發轟然巨響並起火燃燒，灑水系統啟動自行撲滅，槽車司機與台塑人員在爆炸前五秒鐘離開現場，逃過一劫。

環保局及環保署環境事故專業技術小組於事發後進行廠區及周界環境監控，直到清晨五時許人員才撤退，由於該廠這次洩漏物為毒性化學物質，除先依空污法開罰四十五萬元外，並聯合市府各局處入廠深度稽查，如有其他違規情況，將另依法裁處。

疑卸料時氯乙烯外洩 安全閥跳脫引爆

台塑表示，槽車司機與台塑現場人員卸料氯乙烯時，聽到不明聲響，氣體偵測器也偵測到異常，二人分頭巡檢時發現冒出白煙，直覺氯乙烯外洩，趕緊跑離現場，約五秒鐘後，槽體安全閥跳脫，隨即轟然巨響冒出火球，槽車上方的灑水系統偵測到火勢立即啟動，二分鐘後撲滅火勢。

廠方指出，氯乙烯為易燃物，化學槽車都有接地線，避免靜電反應，疑因安全閥跳脫時，空氣乾燥產生靜電反應而爆炸起火，至於真正事故原因及安全閥為何跳脫？有待調查釐清。

台塑林園氯乙烯廠原訂八日起配合中油四輕停俥歲修，事故發生後，昨天提前歲修。台塑表示，目前PVC及VCM仍有庫存，對公司營運沒有影響。

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