中山大學仁武校區 今起開放休憩

中山大學仁武校區校舍動工前，部分區 域開放民眾休憩。（記者黃旭磊攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中山大學本週啟用仁武校區休憩場所，廿四公頃校地規劃建置醫學基地，動工前開放民眾使用部分空地。

校方表示，仁武校區開放休憩啟用典禮，今天（七日）由校長鄭英耀主持，立委林岱樺及傑出校友龍慶鋼鐵董事長謝進南、舊振南食品董事長李雄慶及高雄市議員邱俊憲等賓客蒞臨。

即日起至明年一月底

即日起至明年一月底，部分空地、林道開放民眾休憩運動，之後，將規劃建置AI醫學、健康照護及生態休憩等三大園區。

有公園、綠地、林道

邱俊憲表示，感謝立委林岱樺、劉世芳及市議員沈英章長期爭取，開放休憩使用區域，包括預定興建校舍建物以外的區域，有公園、綠地及林道，日後將由校方安排接駁，讓仁武、大社區以外的民眾也可前往。

校區曾是陸軍八軍團新訓師營地，俗稱「仁武師」，東、西營區由一條馬路隔開，師部於一九八九年裁撤，東營由內政部警政署保安警察駐守（保五總隊），西營則為中山大學預定校地，校方於一九八二年曾計畫於澄清湖成立第二校區，因土地徵收引發抗爭而遷至此處。

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