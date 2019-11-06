韓稱學貸免息 高雄市議員：市府為何沒編預算？

2019-11-06 05:30:00

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日拋出「就學貸款免利息」政策，李佳芬甚至說，學貸呆帳「政府就吞了吧」！但高雄市議員鄭孟洳秀出高市府回覆的公文，批說「高雄市連就學貸款利息補貼方案都做不到了，還好意思拿來當總統政見？」

鄭孟洳秀公文 怒批韓亂拋學貸免息政見

韓國瑜近日猛攻青年議題，拋出「就學貸款免利息」政策，引發外界質疑，前天凌晨又在臉書發文，主張預算用來養孩子，不是養蚊子。

民進黨高雄市議員鄭孟洳認為，她在議會質詢青年局時，曾提到南北薪資落差，也提問全台灣八十幾萬學生背負就學貸款，若私立大學畢業，八學期學貸約四十萬，以社會新鮮人且高雄就業薪資不高的情況下，青年局是否能與高雄銀行、財政局研究，提出針對青年的學貸利息補貼方案？

鄭孟洳批說，但市府連想研究都沒有，回覆的公文，直接拿小英政府的政策回覆她，上面所蓋的印章，還是職務代理人葉匡時副市長。鄭孟洳秀出公文，上頭寫著「教育部為減輕學貸負擔，於一○七年九月一日起，推動只繳息不還本、緩衝期等優惠措施…」，等於把皮球踢給中央。

鄭孟洳怒批，韓國瑜一直拿學貸免息做文章，但高雄市連就學貸款利息補貼方案都做不到了，還好意思拿來當總統政見？「不要選總統，才裝作關心年輕人」。

黃捷：高雄銀行就能先補貼學貸利息

民進黨議員林智鴻表示，今年高雄總預算大增百億的情況下，教育預算不僅沒增加，還被大砍了近六億元，預算是一個政府意志的表現，如果韓市長真的重視學貸問題，為何明年度沒有編列預算幫高雄年輕人還學貸？

時代力量議員黃捷表示，韓不斷拋出空頭青年政策支票，是覺得全國年輕人很好騙嗎？高雄目前還是有許多學生背負龐大學貸，平均每位負擔二十萬以上，市府就能先做起，為何要等到選總統？高雄銀行就能夠先提供學貸利息補貼方案！韓市長連高雄青年都不願照顧，全國青年政策的支票，也只是「練肖話」而已！對此，副市長葉匡前天在議會答詢時強調學貸政策應由「國家統一」，銀行也是營利機構，有經營成本的問題。

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