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台糖釋地種電 壽山動物園遷建添變數

內門觀光休閒園區的聯外道路工程，開始施工。（記者葛祐豪翻攝）

內門觀光休閒園區的聯外道路工程，開始施工。（記者葛祐豪翻攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台糖位於內門一九三公頃土地，原計畫由市府租用作為壽山動物園擴建之用，但近期傳出台糖將釋出種綠電，動物園擴建計畫可能泡湯？對此，高市府強調，影響的是第二期中長期規劃，將與台糖再協調，但第一期的內門觀光休閒園區開發計畫不受影響，聯外道路工程已開始施工。

193公頃預定地 台糖評估市府無力承租

台糖位於內門腳帛寮段的一九三公頃土地（含八十八公頃林業用地），當初為了壽山動物園擴建案等了好幾年。韓市府上任後，台糖為配合政府二○二五綠能轉型政策，也評估市府財源可能無力承租，於今年十月公告釋出，宣告壽山動物園擴建恐泡湯。

觀光局：中長期規劃擴建 已與台糖協調

對此，高雄市觀光局代理局長邱俊龍表示，已與台糖商討，雙方的共識是，等得標廠商確定後，由雙方針對光電用地出租範圍與動物園使用範圍進行協調，希望未來市府能與台糖、內門在地共創三贏發展。

內門觀光休閒園區開發 聯外道已施工

至於第一期的內門觀光休閒園區開發計畫，是以內門紫竹寺提供的十一．五公頃土地開發，並不受影響，園區則規劃設置溫和動物園區、熱帶雨林園區、原生動物自然棲地及水鳥生態景觀園區等四類動物園區。工務局表示，內門觀光休閒園區計畫聯外道路工程，已於近日開工。

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