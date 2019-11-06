解除警報才兩週 高雄又爆登革熱病例

2019-11-06 05:30:00

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市登革熱疫情死灰復燃！高雄市副市長葉匡時上個月廿二日才開心宣布解除本土登革熱疫情警報，沒想到短短兩週，鳳山區文衡里又爆發新病例，高雄市長韓國瑜拚總統請假近三週，防疫破功，衛生局研判，今年境外移入個案創新高，疑因症狀不明或無症狀的個案進入社區後，引爆新疫情。

韓拚大選放假近三週 防疫破功

高雄市新增本土登革熱病例，是鳳山區文衡里的六十多歲退休女性，十月卅日發病，本月四日確診，累計已達五十八例。登革熱防疫破功，衛生局表示，因為東南亞登革熱疫情非常嚴重，加上暖冬，高雄市迄今登革熱境外移入個案數六十二例，已創歷史新高。

衛生局：疑症狀不明個案 引爆新疫情

衛生局表示，鳳山區最近雖然沒有新增的境外移入病例，研判疑似症狀不明或無症狀的境外移入個案，進入社區引爆單點散發的零星個案。

衛生局長簡任技正潘炤穎表示，高雄市今年十月均溫較去年上升一．五度、累積雨量大於五十毫米，為去年同期十多倍，高雄市溫度很少在攝氏十八度以下，病媒蚊的活動力還是很強，疫情入侵風險隨時可能發生，維持社區低密度病媒及落實民眾防疫知能，是根本解決之道。

境外移入案例持續增加 應提高警覺

根據流行病學資料顯示，每年十月至十一月為登革熱流行高峰期，衛生局表示，目前登革熱境外移入案例仍持續增加，民眾要提高警覺，定期巡檢環境孳生源，避免進入社區引爆本土疫情。

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