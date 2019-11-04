為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高雄哈瑪星濱線祭 撒網祈滿載豐收

重達二噸漁船推向棧貳庫廣場，成拍照打卡熱點。（記者蔡清華攝）

重達二噸漁船推向棧貳庫廣場，成拍照打卡熱點。（記者蔡清華攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕二○一九鼓山哈瑪星濱線祭，昨天舉辦棧貳庫閉幕儀式，現場嘉賓拋出魚網網住海洋五寶，象徵「滿載」、「豐收」，祈求高雄市哈瑪星與鼓山漁民未來都能得到滿滿福氣，經濟活絡再造哈瑪星商圈的風華榮景。

二○一九鼓山哈瑪星濱線祭，舉辦熱鬧吸睛踩街系列活動，踩街隊伍將重達二噸漁船推向棧貳庫廣場，並仿照古禮新船下水儀式，撒出象徵平安的麻糬，轟動全場達到最高潮。

民政局長曹桓榮表示，這次活動是抱著懷舊的心情，回顧哈瑪星濱線過往風華，期待大家以同樣的心情體會，更希望能一代一代地將這樣美好的記憶和感人的故事，永遠延續傳承下去，再造哈瑪星商圈的榮景。

閉幕儀式由曹桓榮、區長林福成象徵性撒出魚網，並高喊「滿載」、「豐收」，祈願高雄市民與哈瑪星漁民都能滿載豐收，這次活動安排多項藝術表演、文化巡禮、偉大航路等活動，讓參與民眾了解哈瑪星的傳統文化及飽覽高雄港灣風景，民眾可以從不同的角度認識及回顧鼓山哈瑪星過去的榮景，並相約來年再相會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

高雄市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播