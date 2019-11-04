高雄哈瑪星濱線祭 撒網祈滿載豐收

重達二噸漁船推向棧貳庫廣場，成拍照打卡熱點。（記者蔡清華攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕二○一九鼓山哈瑪星濱線祭，昨天舉辦棧貳庫閉幕儀式，現場嘉賓拋出魚網網住海洋五寶，象徵「滿載」、「豐收」，祈求高雄市哈瑪星與鼓山漁民未來都能得到滿滿福氣，經濟活絡再造哈瑪星商圈的風華榮景。

二○一九鼓山哈瑪星濱線祭，舉辦熱鬧吸睛踩街系列活動，踩街隊伍將重達二噸漁船推向棧貳庫廣場，並仿照古禮新船下水儀式，撒出象徵平安的麻糬，轟動全場達到最高潮。

民政局長曹桓榮表示，這次活動是抱著懷舊的心情，回顧哈瑪星濱線過往風華，期待大家以同樣的心情體會，更希望能一代一代地將這樣美好的記憶和感人的故事，永遠延續傳承下去，再造哈瑪星商圈的榮景。

閉幕儀式由曹桓榮、區長林福成象徵性撒出魚網，並高喊「滿載」、「豐收」，祈願高雄市民與哈瑪星漁民都能滿載豐收，這次活動安排多項藝術表演、文化巡禮、偉大航路等活動，讓參與民眾了解哈瑪星的傳統文化及飽覽高雄港灣風景，民眾可以從不同的角度認識及回顧鼓山哈瑪星過去的榮景，並相約來年再相會。

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