高雄經濟指標衰退 劉世芳：落跑市長效應顯現

2019-09-04

〔記者王榮祥、黃旭磊／高雄報導〕民進黨立委劉世芳昨指出，高雄三大經濟指標嚴重衰退，落跑市長效應顯現！劉世芳痛批韓國瑜騙高雄市民發大財，還要繼續騙其他縣市，「高雄市民都知道真相了，台灣人民還不覺醒嗎？」市長韓國瑜以稅收增加反嗆，要抹黑高雄市政府，拜託提出準確數字，不要隨便抹，搞得高雄很沒出息的樣子。劉世芳晚間表示，她講的是三大經濟指標，市府卻回應財政稅收，有點莫名其妙，也提醒市府，若要拿稅收增加來說，今年的稅收應該是去年的成果。

營利事業銷售額、招商、房市慘衰退

劉世芳表示，高雄三大經濟指標嚴重衰退，落跑市長效應顯現，三大指標包括高雄市營利事業銷售額，二○一九上半年只成長○．二九％，去年同期成長率還有七％以上！

第二，促參是衡量政府招商最直接指標，高雄上半年七個月只有兩件，共十九．五億元，且都是去年招商，只是算在今年，問題是過去每年都是上百億元，二○一五到二○一八合計更超過一千億元。第三是七月一過，高雄房市傳出哀號聲，除去年選後一陣表象，五月開始一直衰退，高雄店面買氣是六年來次低、七月房市交易量六都最慘，現在又傳出八月移轉數是九年來新低。

韓：抹黑要提出準確數字

韓國瑜則回嗆，不管是不是劉委員或其他人，麻煩要黑高雄市、黑韓國瑜時，請準備正確資料。他強調高雄稅收增加這麼多，平均卅％，代表高雄的經濟，這段時間是很活絡的。

財政局說明稅收正成長

高市財政局長李樑堅說明，今年整體地方稅收原編列一二六九億元，今年一到七月止，稅收達到七○九億元，比去年同期增加廿四億元。

尤其是地方稅、原編列四○九億元，現在已達二四六億元，比去年（同期）增加廿四億元，其中三大稅收都是正成長，包括土地增值稅比去年同期增加廿八．九％，從去年同期的卅九億增加到五十億元左右，契稅（房屋交易量部分）從去年十．○八億元，現在增加到十三．五九億元，比去年增長卅四．八％。

劉世芳：引用數據都有事實根據

劉世芳指出，她是講三大經濟指標，市府卻回應財政稅收，這不是廢話嗎？感覺莫名其妙，韓國瑜還要她道歉？她引用的數據都有事實根據，哪裡有錯？

劉世芳也提醒，就算市府拿出稅收增加，但今年的稅收、應該是去年的成果。

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