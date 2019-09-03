高雄／國小爆流感群聚疫情 69新生感染

2019-09-03

〔記者方志賢／高雄報導〕開學第二天，高雄市三民區民族國小昨驚爆流感群聚疫情，小一新生十個班二百七十一名學生，竟有六十九名新生及四名老師感染流感或上呼吸道症狀，逾四分之一新生「中鏢」，衛生局研判上週五學校在地下室密閉空間舉辦迎新活動，引爆群聚疫情。

疑在地下室密閉空間迎新引爆

衛生局表示，八月卅日開學日，學校舉辦迎新活動，隔天卅一日通報一名新生感染流感，九月一日又通報八名小一新生染流感，衛生局昨進入校園進行疫情調查，發現疫情一發不可收拾，十個班級又有六十名新生感染，三天合計有六十九名新生及四名老師感染。

3班今起停課 9日復課

衛生局說，小一十個班級每班約廿六、廿七人，其中最嚴重是一班十一人感染，其次是九人及八人感染，因群聚疫情已達停課標準，經校方內部會議決議，三個班級從今天起停課至八日，九日復課。

該校一名家長表示，她念小一的女兒突然發燒，整晚高燒不退，她擔心得整晚未眠，昨趕緊帶女兒到醫院檢查，出門前打電話向老師請假，才知道女兒班上多人發燒，其他班級也有很多學生發燒請假。

這名家長說，上週五第一天開學，學校在地下室密閉空間舉辦迎新活動，她懷疑因此引發流感群聚疫情。

衛生局表示，近兩週全國流感疫情呈緩升趨勢，雖進入流行閾值，但仍較去年同期為高。流感傳染力極強，學童集中上課，易造成群聚疫情，提醒落實防疫措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法