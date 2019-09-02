高雄／林思伶提古城新都 尹立：抄襲台南

2019-09-02

〔記者王榮祥／高雄報導〕現任高市文化局長林思伶日前在電台指出，「古城新都是高雄的城市調性」，前高市文化局長尹立質疑，這四個字不僅是抄襲台南的文化與歷史樣貌，更是對高雄城市發展脈絡的無知、論調荒謬。

面對前任局長槓上現任局長的尷尬情況，高市文化局指出，高雄是一座多元移民城市，文化底蘊深厚、海納百川，文化局廣納各界建言，謝謝指教。

尹立昨透過臉書指出，高市文化局長林思伶日前在電台指出，「古城新都是高雄的城市調性」，身為目前高雄文化政策的掌舵者，乍看之下提出一個跟以往不同的文化論述，把「古城新都」當成一種高雄文化的想像與描述，身為一位文化工作者與知識份子，面對這樣荒謬論調，憋了好幾天，一些想法還是不吐不快。

尹立表示，身為前任文化局長，知道發言會引起一些揣測，不在其位不謀其政，但一個城市文化政策不能奠定在抄襲跟無知的基礎上去發展。他直言「古城新都」描述高雄，不僅是抄襲台南的文化與歷史樣貌，更是對高雄城市發展脈絡的無知。

他說，九月二日文化局要辦理一場論壇，主命題就是高雄文化願景「古城新都」，在這主題下去做分項討論，其實是非常嚴重的事情，抄襲台南的文化命題來當整個高雄文化思考的核心主軸？

他想問，有些基本常識與認知的看到「古城新都」四個字，聯想城市為何？至少可以GOOGLE一下，就知道指的是台南。

尹立認為，不管任何部門首長，都應該對自己所在城市與專業要有深刻認識，尤其文化部門更是如此，過去清朝統治為何民變事件常發生？就是因為三年官兩年滿的心態，到此一遊的題字文化留存過往腐敗的官僚系統中，有這樣的機會領航高雄文化，怎麼能夠不多花點心思來認識高雄？

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