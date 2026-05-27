熊本市教育訪團參訪高雄大學 為台日首場元宇宙課程交流暖身

日本熊本市教育委員會教育長遠藤洋路率團訪問高大。（高雄大學提供）

國立高雄大學近年積極推動VR與ICT教育應用及國際教育交流，吸引日本熊本市教育委員會教育長遠藤洋路率團交流。訪團除了參訪校園與相關教學場域，也就台日教育合作、國際人才培育及元宇宙課程等議題交換意見。高雄大學預計6月底由校長陳啓仁率隊赴熊本交流，進一步推動VR教學與ICT教育合作。

此次交流另一項重點是高雄大學近年推動的VR與ICT教育應用成果。圖書資訊館館長王政弘介紹，目前高大團隊正推動VR教學與AI個人化學習平台，已與多所學校合作推展教育科技應用。相關平台除已取得台灣與美國專利，日本與越南專利也正申請中，目前全台已有200多所學校使用相關設備與系統。

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遠藤洋路說，過去即曾透過王政弘了解高雄大學在教育科技與國際交流上的推動成果，此次實際到訪後留下深刻印象。他認為，未來除學生交流外，也期待擴展到教師、教育行政人員及教育委員會之間的合作，進一步深化台日教育交流。

訪團也參訪人文社會科學院相關系所，了解高大在語言文化教育、創新設計及跨域學習等面向的教學成果。東亞語文學系由系主任河凡植介紹日本、韓國及越南文化教室，以及系所推動東亞語言教育與跨文化學習成果；工藝與創意設計學系則由系主任翁群儀介紹工藝設計、文化創新及實作教學特色，並帶領訪團欣賞學生創作作品與設計成果。

高雄大學預計6月底訪問熊本市教育中心及熊本市立城北國小，規劃辦理台日首場元宇宙課程交流，由高雄與熊本學生透過VR與線上平台跨國互動，後續也規劃赴熊本大學交流，持續拓展台日ICT教育合作網絡。

參訪團參觀日本、韓國及越南文化教室。（高雄大學提供）

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