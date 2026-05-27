澎湖沙港3隻海豚昨天出港 竟陳屍湖西青螺潮間帶

湖西沙港3隻熱帶斑海豚，離港後陳屍在青螺潮間帶。（民眾提供）

洄游澎湖沙港西漁港3隻熱帶斑海豚，滯留6天後，昨（26）日大潮自行出港，不料今（27）日中午就發現3隻海豚，陳屍在鄰近青螺潮間帶淺灘區，海保署與澎湖縣政府農漁局派員趕往現場進行相驗，釐清死亡原因，台灣鯨豚救援行動再次宣告失敗告終。

澎湖沙港西漁港5月21日，出現3隻熱帶斑海豚，吸引在地民眾與各界關注。經相關單位持續觀察與專家學者提供專業意見後，昨日上午3隻海豚趁著大潮時機，順利自行離開港區，但隔天就傳來不幸死亡消息，也為連日來救援行動，留下遺憾的結局。

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熱帶斑海豚是行動敏捷、野性鮮明的海洋生物，年長個體身體斑點較多，常見白色吻端，成體體長約1.8至2.6公尺、體重約100至140公斤；其警覺性高、不易接近，在大洋中行動如風般迅速，也極少被圈養，保留了強烈奔放的野生習性。

無論是瓶鼻海豚或這次短暫停留的熱帶斑海豚，牠們進入港區或近岸水域時，最重要的原則都是尊重野生動物的自主行為，降低不必要的人為干擾，並讓牠們保有判斷環境、尋找離港時機的空間，但沙港外方淺灘區阻斷熱帶斑海豚生路，最後擱淺死亡在距離沙港不遠的青螺潮間帶。

原本3隻熱帶斑海豚，在湖西沙港洄游6天。（海保署提供）

海豚陳屍在青螺潮間帶，疑似擱淺致死。（民眾提供）

海豚在淺灘擱淺，無法游動死亡。（民眾提供）

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