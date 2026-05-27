沒有當年反五輕就沒有高雄台積電 後勁反五輕常設展揭幕

反五輕運動是台灣歷史上最漫長的環保抗爭，最終中油承諾於2015年關廠遷廠。（資料照）

沒有當年反五輕，就沒有今日高雄台積電！反五輕運動即將迎來40週年，由後勁廟產管理委員會與後勁社會福利基金會主辦、地球公民基金會協辦的「後勁反五輕」常設展，今（27）日起於鳳屏宮正式展出。

反五輕運動是台灣歷史上最漫長的環保抗爭，起因於1987年政府與中油宣布在高雄煉油廠興建第五套輕油裂解廠（五輕），長期忍受廠區空污與工安威脅的後勁居民，展開長達數年的圍廠抗爭，最終中油承諾五輕於2015年關廠遷廠。

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策展團隊指出，過去的中油高雄廠曾是全台面積最大的污染場址，如今在各方協力下，成功轉型由台積電先進製程廠進駐。

「如果沒有後勁反五輕運動，就沒有今日高雄的台積電！」這場運動創造了諸多傲人的「台灣第一」，包含台灣歷史最久的環保運動、首次地方公投，及開全台之先由民間自費委託學術機構進行社區污染調查、倡議關廠後轉型為生態公園等，是台灣由下而上最可貴的民主實踐。

策展團隊表示，展覽以「一場台灣最漫長的環保抗爭，扭轉城市命運的社會運動」為核心，帶領民眾重新閱讀這段由在地鄉親流血流汗、最終扭轉高雄城市命運的強韌歷史，規劃「大事記、事件回顧區、閱讀區、照片區、地圖區」五大區域，透過刻意不裝畫框的真實歷史照片，重現當年抗爭的真實氣氛；閱讀區則設有特製的報導呈現架，將當年的報紙與雜誌報導復刻印製，供民眾現場翻閱。

主辦單位強調，鳳屏宮是當年反五輕運動中，後勁鄉親的信仰中心，在此建立常設展是希望這段歷史能被永久記憶。並將於5月30日晚間7點於鳳屏宮舉辦「反五輕40年紀念音樂晚會」，重現當年關廠前夕的倒數晚會場景，邀請謝銘祐、生祥樂隊、農村武裝青年等關心土地的音樂創作者與前輩共同參與。

真實歷史照片重現當年抗爭的真實氣氛。（地球公民基金會提供）

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