K-SPARK演唱會5月30日高雄登場 世運大道交管時段出爐

因應K-SPARK演唱會，世運大道當日進行交管，並提供接駁車服務。（資料照，高雄市交通局提供）

「K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026」演唱會5月30日將在高雄世運主場館（高雄國家體育場）舉辦，屆時將湧入大批歌迷朝聖，高雄市交通局表示，活動當天世運大道將實施交通管制，無提供汽車停車位，建議搭乘捷運或免費接駁車前往。

交通局指出，世運大道將於30日上午8點至隔日凌晨1點實施交通管制，管制區內汽車、機車均禁止通行及停放，Youbike「國家運動訓練中心大門」、「世運大道」、「捷運世運站（1號出口）」、「世運主場館」等站點，當日7點至隔日1點暫停營運。

請繼續往下閱讀...

演唱會活動期間，左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，交通局建議，用路人當日盡量避免行駛會場周邊道路並提前改道，南北方向請多利用民族路、博愛路、高鐵路，東西方向可改道至加昌路、新莊一路、水管路。

屆時將提供「高鐵左營站-世運主場館」免費接駁專車，於30日下午3點至7點提供進場接駁服務，晚上9點30分至11點30分提供散場接駁服務，捷運公司亦將提高疏運量能，散場期間將縮短班距為3至5分鐘，維持動線順暢。

本次活動機車臨時停放區則規劃於世運主場館西南側、軍校路（世運大道至海功路）西側及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路），開放時間為30日上午8點至晚上11點，務必準時離場。

交通局提醒，會場「絕不提供汽車停車位」，歌迷千萬不要開車來，世運主場館周邊道路禁止臨停接送，並將加強違規停車拖吊取締，如有接送需求，請多利用周邊捷運站接送。

高雄世運主場館5月30日當天周邊交通管制範圍。（高雄市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法