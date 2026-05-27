賄賂收購郭台銘連署書 屏縣議長周典論高雄高分院更審判處3年4月

屏東縣議長周典論涉嫌違反正副總統選罷法。（檔案照）

屏東縣議長周典論涉賄賂收購鴻海集團創辦人郭台銘連署書二審判3年2月，最高法院撤銷發回高雄高分院更審今宣判，周典論被依違反正副總統選罷法之連署賄賂罪判處3年4月，併科罰金150萬元，褫奪公權5年。

屏東縣議長周典論被控花500萬元為鴻海集團創辦人郭台銘參選總統時收購連署書，一審屏東地院依違反正副總統選罷法之連署賄賂罪，判處4年徒刑、併科罰金500萬元、褫奪公權6年；周與檢方均上訴。

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高等法院高雄分院認定僅成功連署4份，去年4月改判3年2月徒刑、併科罰金150萬元、褫奪公權5年；最高法院去年12月認為事實調查未盡、法律適用待釐清，撤銷發回高雄高分院更審。

周典論上訴辯稱，他自掏腰包500萬元，給屏東縣潮州鎮長周品全（緩起訴確定），是為了激勵周品全努力找人連署，因周品全反映推動過程中，受限個資法等推動有困難，才會請他參考老鼠會的找人方式，一傳十、十傳百達到連署成效。

周典論強調，他明確交代這筆錢是要推動連署的工作費，不能把錢拿給連署人，且全案他只跟周品全接觸，其餘人怎麼做他不知道，否認有違反選罷法犯意與犯行。

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