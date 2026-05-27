美國聯合航空高雄飛東京 8月底換新機型737 MAX 8

聯合航空高雄飛東京航線，將換新機型737 MAX 8。（圖擷自高雄旅遊網）

去年7月開航的聯合航空高雄飛東京航線，原先使用波音737-800機型，確定於今年8月底換上新型的737 MAX 8，搭乘體驗有感升級；高雄市觀光局官方臉書「高雄旅遊網」加碼祭出737 MAX 8 飛機模型及限量紀念品。⁣

聯合航空指出，全新的波音 737 MAX 8 機型共設有164個座位，每個座位均標配USB充電埠與椅背娛樂螢幕，機艙全區支援藍牙連接，旅客可將無線耳機直接與椅背螢幕配對，享受個人化娛樂體驗。頭等艙配備13吋高畫質螢幕，經濟艙則為10吋高畫質螢幕，旅客可免費點選逾1400部隨選影音內容，系統並支援16種語言介面，包括日文、繁體中文與簡體中文。

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737 MAX 8機型從今年4月30日起，率先投入關島至東京成田部分航班；「高雄旅遊網」報喜說，聯合航空高雄飛東京航線，也確定於今年8月底前換上新型的737 MAX 8。

「高雄旅遊網」指出，即日起至5月31日，聯合航空更推出高雄飛東京限時優惠來回未稅票價9100元起⁣。5月31日前按讚分享高雄旅遊網臉書粉專，⁣並標註1名好友與留言，有機會獲得聯合航空波音737 MAX 8 限量飛機模型、聯合航空波音777 限量飛機模型等獎品。⁣

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