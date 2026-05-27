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    首頁 > 高雄市

    涉花500萬收購連署書助郭台銘 屏縣議長周典論今宣判受矚目

    2026/05/27 07:01 記者鮑建信／高雄報導
    屏東縣議長周典論涉嫌違反正副總統選罷法，高雄高分院更審上午宣判，判決結果備受矚目。（檔案照）

    屏東縣議長周典論涉嫌違反正副總統選罷法，高雄高分院更審上午宣判，判決結果備受矚目。（檔案照）

    屏縣議長周典論被控花500萬元，為郭台銘參選總統收購連署書疑案，經地院依違反正副總統選罷法判刑4年，但高等法院高雄分院認為僅連署4份，從輕改判3年2月，他不服再 上訴，經最高法院發回後，上午更審宣判，判決結果倍受矚目。

    屏檢指出，被告周典論為讓無黨籍郭台銘、賴佩霞能達到參選正副總統選舉連署門檻，涉嫌分別在2023年9月1日、18日，各交付150萬元和350萬元，給潮州鎮長周品全（緩起訴確定），並告知以老鼠會方式拉人、每票500元，周品全則將其中450萬元，交予鎮公所約聘僱課員陳亮源等人（均緩起訴確定）找人連署。

    2024年8月間，屏東地院依涉嫌違反正副總統選罷法，判處周典論徒刑4年，併科罰金500萬元，褫奪公權6年。他不服上訴指出，拿錢給周品全有明確交代，這筆錢是推動連署書的工作費，連署人不能拿錢，否認違反選罷法。去年間，高雄高分院審結宣判，認定僅連署4份，從輕改判3年2月徒刑，併科罰金150萬元，褫奪公權5年。

    周典論不服再上訴，最高法院認為仍有疑點未查清楚，撤銷發回重審，高雄高分院更1審上午9點30分宣判，判決結果深受政壇人士關切。

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