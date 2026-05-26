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    首頁 > 高雄市

    高雄市中小學家長、醫護 機車舊換新補助加碼

    2026/05/26 22:56 記者陳文嬋／高雄報導
    高市機車汰舊換新擴大補助對象。（記者陳文嬋攝）

    高市機車汰舊換新擴大補助對象。（記者陳文嬋攝）

    高雄市環保局今年投入8千萬元，擴大機車汰舊換新加碼補助對象，除了延續青年、電池補助外，全國首創醫護人員加碼補助，並首推國高中小學家長加碼補助，全面守護敏感族群；值得一提的是，市府與中央合計最高補助4.55萬元，排名全國第二高，即日起上路實施，今年初已買機車也能申請補助。

    環保局針對出廠滿10年以上老舊燃油機車汰舊換新，一般民眾補助7千元、輕型機車補助5千元，市府延續去年18至30歲青年補助，重型機車補助2萬元、輕型機車補助1萬元。

    環保局為了守護敏感族群，今年汰舊換新補助力道再升級，首推國小至高中家長補助，包括家中育有必須接送國小、國中、高中學生上、下課的家長。

    環保局更全國首創醫護人員補助，針對就職於核准設立醫院、診所人員；兩者均比照青年補助重型機車2萬元、輕型機車1萬元。

    此外，電池月租費延續補助，環保局單顆電池補助3600元，採一次性補助3年電池月租費100元乘以36個月；雙顆電池補助7200元，一次性補助3年電池月租費200元乘以36個月。

    值得一提的是，高雄市電動機車補助款為全國第二高，高雄市加碼補助最高3.42萬元，包括汰舊換新重型機車補助7千元，加上青年、醫護、家長3擇1補助2萬元，以及月租費補助雙顆電池7200元，結合中央補助1.13萬元，總補助最高可達4.55萬元。

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