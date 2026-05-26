心衛中心執秘涉性侵案遭監院糾正 高市府：檢討並建立三級稽核制

高雄市心衛中心前執秘涉性侵案遭監院糾正！高市府晚間指出，已全面檢討並將建立三級稽核制。（記者王榮祥攝）

監察院今針對高市心衛中心前執行秘書涉性侵案、糾正高市衛生局與警察局！高雄市衛生局指出，已全面完成精神照護資訊管理系統帳號盤點及權限檢視，持續落實「最小必要權限原則」，並將查詢紀錄、定期抽查及異常查詢態樣辨識納入內部稽核機制。

高市衛生局約聘何姓執行秘書涉利用職務之便，接觸公務資訊系統內列管個案資料，私下聯繫16歲少女並涉嫌性侵，遭高雄地檢署起訴；監察院調查後，今糾正高市衛生局與警察局，並促請衛福部全面檢討相關機制。

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衛生局說明，帳號與權限將建立三級資訊安全稽核制度，第一層由各單位辦理自主查核，第二層由局內企劃室及政風單位共同辦理查核，第三層則委由外部第三方專業廠商協助辦理資訊安全及作業流程檢視，以提升系統管理及風險控管能力。

此外，有關何姓約聘人員涉案部分，相關案件已由台灣高雄地方檢察署提起公訴，案件細節目前已進入司法程序，應以司法調查及法院認定結果為準。

衛生局指出，何員涉案行為已違反專業倫理及管理規範，並嚴重損害機關形象及社會信賴，當時係依台灣高雄地方檢察署偵辦所得相關事證及客觀事實為據，認定其違失情節客觀上明白足以確認，已構成違反管理規範之失職行為，且造成嚴重不良後果。

經依法召開考績委員會審議後，決議予以一次記二大過並終止契約，就程序面而言，衡酌本案事實已臻明確，且相關處置具即時性及必要性，尚無再行議行陳述意見程序之必要。

警察局則表示，有關監察院就本案提出之調查意見，將作為後續精進婦幼案件處理機制的重要參考，警方非常重視未成年被害人保護及性侵害案件偵辦工作，第一時間即聯繫被害人進行調查，案件處理過程中均持續依相關法令及程序辦理，並兼顧被害人身心狀況與司法偵查需求。

針對外界關切之案件受理、被害人保護及跨專業協助機制等議題，並已主動檢視相關作業流程，未來將持續強化第一線同仁對婦幼案件受理應對，精進重大性侵案件之即時處置、專業人員協力機制及被害人保護措施，並加強督導與橫向聯繫流程，以提升整體案件處理品質與周延性。

社會局指出，對於此案已針對資安及工作流程進行檢討，除加強資安及法治教育訓練，強化法治觀念與專業倫理外，為加強資安管控，會同第三方人員監辦，採每個月定期及不定期抽調保護資訊系統使用軌跡，以及早警示並預防不當使用情形。

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