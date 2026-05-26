訪熊本縣與半導體供應鏈 賴瑞隆：雙雄攜手、台日共榮

立委賴瑞隆，今偕同立委許智傑拜訪日本熊本縣知事木村敬。（賴瑞隆團隊提供）

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆，今偕同立委許智傑拜訪日本熊本縣知事木村敬，再與多位半導體產業鏈業者交流，深刻感受人才培育與城市治理合作，將成為台日「科技共進」的重要雙引擎。

訪團今先前往熊本縣府，與木村敬知事及陪同出席的縣議會「熊本與台灣交流促進會」會長藤川隆夫議員等人會談。

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賴瑞隆說明，雙方緣分來自前高雄市長陳菊與前熊本縣知事蒲島郁夫長年深厚互動，2013年簽署交流備忘錄，2016年熊本強震後，陳菊第一時間傳訊慰問，並與時任台南市長的賴清德搭乘第一班飛機前往熊本，帶著台灣人的關心與捐款相挺，2017年正式締結姊妹市。

長期協助爭取航班的許智傑，分享兩地交通與文化觀光交流成果，他表示未來會與賴瑞隆、高雄立委及議員團隊，組成城市外交最強戰隊，讓友誼持續深化。

木村敬表示，高雄與熊本締盟即將邁入10年，緊密友誼也促進台日關係，他認為雙方建立的不只是交流，更是彼此理解與信任。

訪團後續與台積電日本子公司JASM重要幹部、Japan Material、九州半導體數位發展協議會要角等人交流，並接續參訪Meistier；賴瑞隆強調，高雄除歡迎龍頭企業進駐，更要把握機會建立完整產業生態圈，讓設備、材料、AI算力應用、人才培育與智慧製造共同前進，進一步帶動產業共好、勞工共榮。

他形容台積電之於高雄與熊本，都是「千年一遇的契機」，兩座城市面對的是同一波全球產業重組浪潮，也都有責任把產業升級轉化為地方繁榮、青年機會與國際競爭力。

立委賴瑞隆與許智傑，今連袂拜訪日本熊本縣知事木村敬。（賴瑞隆團隊提供）

賴瑞隆與許智傑把握機會跟熊本熊合影。（賴瑞隆提供）

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