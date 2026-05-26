廢棄私校無人管 3竊盜四度上門偷走百萬電線

退場已3年的和春技術學院遭竊賊盯上，四度入校園偷走百萬電線。（資料照）

和春技術學院3年前受少子化衝擊吹熄燈號，林姓、龔姓與陳姓竊賊見學校無人管理，四度夜襲校園，切斷電源並剪斷價值高達102萬餘元的高壓電線與中華電信電纜線，校方派員巡查發現異狀後報警，檢方偵後依竊盜罪起訴3人。

檢方指出，林姓（38歲）、龔姓（32歲）與陳姓（35歲）男子看準和春技術學院停辦、校園看管出現漏洞，去年10月12日清晨，林男率先翻牆潛入文會樓地下室窗戶「探路」，為了躲避查緝，他隨手抓起長掃把，將監視器鏡頭移開。同日深夜，林男再搭乘龔男駕駛的轎車，攜帶美工刀、破壞剪、測電筆及絕緣膠帶等專業工具再度侵入，將這批竊案工具直接藏在校舍九樓陽台，隨後離去。

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同年10月13日至26日，3人四度駕車前往校園，由龔男負責操作電閥切斷電源，再持破壞剪暴力破壞電箱鎖頭，陳男與林男則在後方負責動手「抽骨」，合力剪斷中華電信所有、長達100公尺的通信電纜線，以及校方的高壓電線。

這批電線總價值高達102萬餘元，卻被林男3人分次搬出圍牆變賣，最終只賤賣約7萬5千元分贓，直到校方與中華電信人員巡視發現遭「斷電式」洗劫，才驚覺大事妙報警逮人；高雄地檢署認為，龔男3人有組織、有預謀地洗劫退場校園，偵結後依加重竊盜罪起訴。

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