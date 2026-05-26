長輩用「生日」當密碼 不肖看護假冒家屬臨櫃盜領存款

不肖居服員偷存摺與印章，臨櫃「猜中」生日是密碼順利取錢。示意圖（資料照）

蘇姓居服員到長輩家服務時，趁機偷走長輩藏在氣墊床墊下的郵局存摺與印章，再透過機構App的個資掌握長輩生日，順利「猜中」臨櫃密碼並假冒家屬臨櫃盜領7萬元，被法官依偽造私文書罪判刑4月，得易科罰金。

判決指出，2024年8月4日，蘇女到大寮區替中風、無法行走的長輩進行居家照顧，發現老翁把存摺與印章放置於氣墊床與牆壁的夾縫下，竟當場萌生貪念摸走財物。

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同月8、9日兩天，蘇女接連前往大寮區的三庄郵局與高松郵局，在提款單上盜蓋老翁印章，並臨櫃提領5萬元及2萬元，為了掩人耳目，她在提款單上填寫「姪女代」企圖誤導郵局人員。

幾天後，長輩坐輪椅到超商領錢時，驚覺血汗錢被盜領一空，氣得由家人陪同報警。警方循線將蘇女傳喚到案，但她否認犯行，硬拗「我沒拿、不知道密碼，監視器拍到的人絕對不是我」。

高雄地方法院審理時，長輩出庭時指控，他為了好記，郵局帳戶的臨櫃密碼就是自己的生日，而居服員只要透過到點打卡的系統，就能輕易看到照顧對象的個人資料；法官當庭勘驗郵局的監視器畫面，發現畫面中的盜領女子身形微胖、綁低馬尾，臉上更掛著一幅極具特徵的「寬大方形大眼鏡」，與蘇女特徵完全吻合，因此不採信蘇女說詞，依偽造私文書罪判刑4月，得易科罰金，可上訴。

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