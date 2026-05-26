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    首頁 > 高雄市

    拜會日本自民黨台灣政策小組 賴瑞隆：深化安全韌性與供應鏈合作

    2026/05/26 09:17 記者王榮祥／高雄報導
    立委賴瑞隆偕同多位立委拜訪日本自民黨台灣政策小組。（賴瑞隆團隊提供）

    立委賴瑞隆偕同多位立委拜訪日本自民黨台灣政策小組。（賴瑞隆團隊提供）

    民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆，偕同多位立委拜會「自民黨台灣政策檢討專案小組」及眾議院經濟產業委員長工藤彰三，針對台日安全、半導體供應鏈、AI與淨零轉型等議題深入交流，積極促成「經濟共好」目標，進一步深化雙方多元合作。

    訪團首先拜會自民黨台灣政策檢討專案小組，並感謝親自出席的召集人鈴木馨祐前法務大臣、事務局長鈴木英敬眾議員，長期以制度化方式支持台灣。

    賴瑞隆表示，台灣與日本同處第一島鏈，也是共享自由、民主、人權價值的重要夥伴，近年區域局勢快速變化，雙方透過國會、政黨間「台日2+2」政策平台持續交流，包含經濟安全、海洋安全、感染症應變、防災及資訊安全等整體韌性合作，對維護印太和平穩定具有重要意義。

    邱志偉指出，台灣面臨各種挑戰，盼最重要國際友人之一的日本能給予更多支持，只要台灣更有力量，也能對國際事務有更多貢獻。

    許智傑則介紹自己鳳山選區的紅毛港保安堂，擁有全世界唯一一座安倍晉三前首相銅像，象徵台日雙方堅定友誼。

    鈴木英敬回憶自己擔任三重縣知事時，曾與時任高雄市長陳菊簽署城市合作備忘錄，成功開啟兩地情誼。

    鈴木馨祐強調，從安倍晉三前首相到高市早苗首相，都曾多次強調「台灣有事，就是日本有事」，而「避免台灣有事」更是共識，因此盼雙方能合作強化能量。最後，他也祝福賴瑞隆對高雄的願景一切順利。

    賴瑞隆強調，未來高雄將以海空雙港、傳統製造業基礎及半導體新聚落為支撐，成為台日深化合作、共創繁榮的重要南方基地，讓台日友好進一步轉化為民主韌性、產業升級與人民生活更好的具體成果。

    立委賴瑞隆偕同多位立委拜訪日本自民黨台灣政策小組。（賴瑞隆團隊提供）

    立委賴瑞隆偕同多位立委拜訪日本自民黨台灣政策小組。（賴瑞隆團隊提供）

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