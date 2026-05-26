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    首頁 > 高雄市

    台灣唯一 高雄淨零學院獲綠色世界獎「氣候變遷永續發展類銀獎」

    2026/05/26 09:15 記者王榮祥／高雄報導
    高雄淨零學院獲綠色世界獎「氣候變遷永續發展類銀獎」，環保局長張瑞琿獻獎給市長陳其邁。（記者王榮祥攝）

    高雄淨零學院獲綠色世界獎「氣候變遷永續發展類銀獎」，環保局長張瑞琿獻獎給市長陳其邁。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁今驚喜宣布，高雄淨零學院參加英國綠色組織（The Green Organisation）舉辦的綠色世界獎 （Green World Awards 2026），獲「氣候變遷永續發展類銀獎」，是台灣唯一獲獎單位。

    高雄淨零學院成立2年半，已累計開設超過230堂課程、培訓逾8500人次。環保局說明，英國綠色世界獎由英國綠色組織於2000年開始舉辦，表揚對環境做出有益實踐行為的企業、產業、政府，是歷史悠久的環保永續獎項。

    高雄淨零學院獲得英國綠色世界獎評審團肯定，得到「銀獎」，與斐濟、阿布達比、韓國光州等國家及城市永續案例共享榮耀。

    在產業方面，協助中油、日月光、鋼鐵協會等開設44堂量身訂做專班；在局處方面，市府首長9成已取得ISO證書，7月底前更將完成科長級以上主管盤查、減量專案雙證照目標，市府目前推動「一個局處，一個碳權計畫」，碳匯、冰機汰換、沼氣中心等26案進行中，透過學院，將淨零文化深耕市府。

    環保局長張瑞琿表示，淨零學院榮獲綠色世界獎，是對市府及團隊的努力成果的肯定，ESG議題日新月異，學院持續精進，第三季課程除基礎碳盤查、專案減量外，更新增ISO 14001環境管理與ISO 46001水資源效率管理證照等課程，提供全方位的專業知識。歡迎民眾、企業鎖定學院網站，踴躍參與課程。

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