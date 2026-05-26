呼應5/28國際月經日 高市青年局送暖到一萬公里遠的非洲

近50名青年志工齊聚Pinway駁二八號倉庫，以縫製布衛生棉的實際行動響應月經平權，將溫暖與尊嚴跨越國界傳遞至非洲偏鄉。（青年局提供）

響應5月28日「國際月經日」，高市青年局攜手民間團體策畫專題講座與布衛生棉縫製實作，並將成品跨海運送至1萬公里外的非洲烏干達服務據點。

青年局說明，日前率青年志工團、攜手社團法人愛女孩國際關懷協會辦理「針愛非洲布衛生棉工作坊」，吸引近50名青年志工參與，透過專題講座與布衛生棉縫製實作，帶領青年深入認識月經平權與月經貧窮議題。

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青年局長林楷軒表示，青年志工團定期結合聯合國永續發展目標（SDGs）推動志願服務，本次活動即聚焦於消除貧窮、健康與福祉及性別平等等核心議題。

針對部分非洲偏鄉因生理用品與衛生知識匱乏，導致學齡女孩被迫因生理期中斷學習之困境，青年局也透過本次公共參與機制，引導在地青年親手縫製布衛生棉，並跨海運送至一萬公里外的非洲烏干達服務據點，盼以實質物資支持當地青少女，同時拓展高雄青年國際視野。

青年局指出，這回邀請「愛女孩國際關懷協會」理事長暨創辦人劉兆雯擔任講師，分享其深耕肯亞、烏干達及史瓦帝尼等東非國家的實務經驗，解析「月經貧窮」對發展中國家女性受教權的影響，同時介紹協會如何在非洲推動衛生教育種子教師、翻新教室及建設水井過濾系統等計畫，以及建立當地部落社區支援互助關係網，帶領青年志工認識國際援助服務的多元面向。

青年局強調，志願服務是青年認識世界、實踐自我價值的重要途徑，透過與具有豐富國際經驗的NGO合作，拓展高雄青年志願服務的國際視野。

「愛女孩國際關懷協會」理事長暨創辦人劉兆雯（左一）分享非洲服務經驗，帶領青年志工認識月經平權議題。（青年局提供）

青年志工一針一線縫製布衛生棉，以實際行動關注非洲女孩受教權議題。（青年局提供）

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