中正預校首開放升讀國防醫、理工與管理學院 招生逆勢創新高

中正預校連2年招生逆勢創新高。（擷取自校方臉書）

國防部中正預校不受少子化影響，連2年報考人數逆勢創新高，今年首度開放畢業生可升讀國防醫學大學、國防大學理工及管理學院成為最大亮點，未來有機會擔任軍醫、軍檢，甚至進入中科院為國效力，多元發展不再侷限於部隊，帶動1200人報考再創新高。

中正國防幹部預備學校為國軍幹部人才培育搖籃，去年起只招高中部，擴大招生至800人，在校長張為朝積極招生下，去年1100人報名創新高，以體檢不合格最多，今年已經1200人報名再創新高，完成體檢、智力測驗合格910人，開放報名至5月29日，預期報名人數會更多。

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校方今年深入全國223所國中招生，甚至遠赴離島金門、澎湖、小琉球、花東地區，面對面與學生座談，以幽默風趣對談，化解學生疑慮，並開放家長與學生參訪學校，讓家長放心把孩子交給學校；校方也重視雙語教學與國際接軌，以中師結合外師教學，並設有百餘台教學平板，以及英語線上檢測系統，統一公費英語能力檢定，每年遴選優秀學生赴美國軍校短期交流，包括西點軍校、色岱爾軍校、維吉尼亞軍校，並設有樂旗隊等32個社團（代表隊），鼓勵學生培養專長、發展潛能。

值得一提的是，過去中正預校畢業生只能依學測成績升讀陸軍、海軍、空軍軍官學校及政治作戰學院，校方今年爭取到首度開放畢業生可升讀國防醫學大學、國防大學理工及管理學院，提供學生更多元升學選擇與發展管道，不再侷限於部隊發展，也為國防軍事科技人才向下扎根，成為今年招生最大亮點。

校方表示，學生享公費待遇，月領生活津貼7千多元，今年全國各國中跑透透，讓更多青年學子認識中正預校，加上升學管道更多選擇，就學後未來升讀三軍七校院，畢業後任職少尉軍官，薪資待遇58500元，就業及升遷管道多元穩定，吸引更多學生報考。

學生參訪中正預校。（擷取自校方臉書）

中正預校開放家長與學生參訪學校。（擷取自校方臉書）

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