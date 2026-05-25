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    首頁 > 高雄市

    高雄最大媽祖廟辦單身聯誼 五甲媽作媒新人喜獲純金對戒

    2026/05/25 21:27 記者陳文嬋／高雄報導
    陳偉慈、蔡宜君於五甲龍成宮拍婚紗照。（新人提供）

    陳偉慈、蔡宜君於五甲龍成宮拍婚紗照。（新人提供）

    高雄市民政局攜手鳳山區五甲龍成宮舉辦單身聯誼活動，五甲媽祖當媒人見證下，百對男女速配成功，已有1對決定結婚，廟方大方贈送新人純金對戒，還免費提供結婚場地，新人感謝媽祖惠賜好姻緣！

    鳳山區五甲龍成宮是高雄市最大媽祖廟，也是高市唯一發放每胎生育津貼2500元廟宇，民政局鼓勵民眾幸福成家，雙方連3年合作，舉辦7場單身聯誼活動，百對男女速配成功。其中一對新人陳偉慈、蔡宜君2年前參加市府與廟方合辦單身聯誼活動認識，在五甲媽祖見證下速配成功，2人交往2年後，決定攜手共度一生，登記結婚互許終身，2人重回五甲龍成宮，感謝五甲媽促成良緣，並拍攝婚紗照作為紀念。

    廟方大方贈送一對金戒指，各一錢重價值2萬多元，還提供結婚場地，新人辦桌、拍婚紗照等全部不收場地費；新人感謝媽祖惠賜良緣，對2人意義重大，廟方幫忙省錢，還贈送純金對戒，開心直呼賺到了！

    民政局今表示，鳳山與大寮戶政事務所前天也攜手鳳山五甲龍成宮，舉辦單身聯誼活動，單身男女各40人參加，透過創意扭扭棒、質感印記手作活動，80人在歡笑與合作中，認識互動、完成任務，開啟幸福契機，在五甲媽見證下，配對成功達19對。

    參與活動的陳小姐表示，以往參加聯誼活動最怕介紹完後就沒話聊了，但這次透過手作及團體合作，很自然地從對方作品中了解個性，感覺特別放鬆、有趣！鳳山戶政事務所主任林江鴻指出，市府鼓勵青年男女適齡婚育，今年特別強化多元與創意兼具的互動模式，讓大家在自然氛圍下，從生疏轉為大方合作、主動交換貼紙，相識進行真誠交流，翻轉傳統聯誼形式。

    陳偉慈、蔡宜君感謝五甲媽惠賜良緣。（新人提供）

    陳偉慈、蔡宜君感謝五甲媽惠賜良緣。（新人提供）

    鳳山與大寮戶政所於五甲龍成宮舉辦單身聯誼活動，在五甲媽見證下，有19對配對成功。（市府提供）

    鳳山與大寮戶政所於五甲龍成宮舉辦單身聯誼活動，在五甲媽見證下，有19對配對成功。（市府提供）

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