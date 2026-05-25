建議高雄彌陀蓋24小時新機場被否決 老縣長曝心路歷程

前高雄縣長楊秋興。（資料照，翻攝臉書）

高雄政壇重啟新建24小時國際機場話題，前高雄縣長楊秋興也感慨萬千，以「高雄國際機場改建的省思」發文，坦露當年爭取被否決的過程及如今的心境，也提出建議方案。

楊秋興今在臉書表示，每次出國回來，高雄機場老舊狹小（尤其入境）比東南亞國家還不如，內心無比的鬱卒；南星計劃填海造陸建國際機場，從吳敦義市長開始規劃到陳其邁市長已喊了近40年，依照目前的情勢來看，南星機場計劃再過30年還是原封不動。

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楊秋興回顧，20多年前他提出在彌陀徵收700多公頃魚塭地，加上向西填海興建跑道，「唯不獲當時的行政院經建會接納，誠屬遺憾！」目前高雄國際機場跑道不夠長，又有宵禁的問題，現在台積電等高科技產品還需要運到桃園機場出境，不但費時且有很大風險，因為台積電等高科技產品昂貴不能有任何的車禍發生。

楊秋興認為，跑道的延長事宜，他建議高松路改為地下化，大坪頂的小山丘可以部分移除。至於宵禁問題可以和當地居民協商政治解決，就看陳其邁市長及未來2位市長候選人的政治智慧了。

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