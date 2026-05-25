高雄與日本八王子市締結姊妹市20週年 雄中管弦樂團6月赴日交流

楊智欽擔任雄中管弦樂團的指揮，將赴八王子市管弦樂之夜國際交流音樂會演出。（記者許麗娟攝）

高雄市與八王子市締結姊妹市今年滿20週年，高雄中學音樂班受邀參與八王子東高等學校50週年校慶，將於6月12日前往八王子市藝術文化會館舉辦「管弦樂之夜」國際交流音樂會，今（25）日特別在衛武營國家藝術文化中心音樂廳先行演出，同時展現學生的學習成果。

雄中與東高校互為姊妹校，在8月當地重要的八王子祭典前夕，兩校特別透過音樂進行交流，此次赴日由雄中音樂班學生組成完整編制管弦樂團，並特別邀請高雄市交響樂團數位首席共同演出，並由指揮家楊智欽擔任指揮，透過「大手牽小手」方式，展現專業藝術傳承與跨世代交流。

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指揮楊智欽表示，這場難得的台日交流籌劃了近1年 ，演出曲目皆精挑細選，兼具在地情懷與國際視野，包含台灣樂壇泰斗蕭泰然的《來自福爾摩沙的天使》、日本作曲大師芥川也寸志的《三折畫》、台灣新銳作曲家張菁珊的《音樂百年》，這些曲目各具特色，又能充分展現雄中弦樂團精湛的技巧，至於《音樂百年》則是結合原住民、台語、國語和客語的歌謠合成的作品，具本土文化特色，同時也將演奏俄國作曲家鮑羅定的《第二號交響曲》，向國際展現台灣深厚且豐富的藝術能量。

高雄中學秘書陳姿慧說，此次計畫不僅是一場音樂會，更是青年世代拓展國際視野、實踐城市外交的重要行動。學生郭哲宇說，很開心有這次的機會可以去日本交流，能參與這次盛會非常榮幸；李紹睿、吳姵瑢則說，很興奮透過這次交流可以和高雄市交響樂團的首席老師們合作，也了解學生樂團與職業樂團的差距，這是很棒的學習經驗。

雄中音樂班管弦樂團將代表高雄市到姐妹市日本八王子市交流演出。（記者許麗娟攝）

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