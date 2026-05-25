男山區夜騎噴飛邊坡命危 那瑪夏消防85公里中繼接駁成功救命

盧男（右3）那瑪夏山區夜騎噴飛邊坡命危， 高市消防局緊急啟動橫跨85公里路程的「中繼接駁救護」，將盧男緊急後送至義大醫院搶救，近日康復出院。（高市消防局提供）

高雄市那瑪夏區37歲盧姓男子，今年元月某日夜晚騎機車返家途中，不慎摔車噴飛5公尺後摔落邊坡，重傷昏迷不醒，高市消防局那瑪夏及杉林分隊據報啟動橫跨85公里路程的「中繼接駁救護」，將盧男緊急後送至義大醫院搶救，盧男近日康復出院，消防人員特地為他熱鬧舉辦慶生會。

消防局表示，盧男1月中旬某晚9點多，騎車返家途中不慎摔落邊坡，整個人從機車上噴飛5公尺後重摔落地，因撞到路旁鐵板，造成腹部8公分的開放性傷口合併肢體多處骨折，當場昏迷不醒，路人發現後通報消防局。

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那瑪夏消防分隊出動救災及救護車馳援，救護人員評估傷勢，發現盧男除腹部開放性傷口出血，合併骨盆不穩固、多處肢體骨折及手指截肢，屬於出血性休克的多重外傷病人，立即給予傷口止血、骨盆固定等處置，送醫途中以無線電通知杉林分隊派遣高級救護技術員（EMT-P）共同協助送醫。

EMT-P陳茂軒說明，當那瑪夏救護車進到杉林分隊轄區「接駁點」會合後，評估病人已嚴重休克，立即依據預立醫療流程給予「乳酸林格氏液」及「傳明酸」藥物注射，並採取「繞道送醫」策略，預先請義大醫院啟動創傷小組，所幸在緊急處置後，盧男在送醫途中即恢復意識。

消防局第六大隊第二中隊長林志遠表示，「中繼接駁救護」係區域聯防的概念，遇到特定的病人需要執行進階醫療處置時，會派遣鄰近單位的EMT-P協助，藉以提升病人整體的預後與存活率，本案就是一件相當成功的案件，盧男在慶生會中親自對救護人員表達謝意。

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