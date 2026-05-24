今年首例本土登革熱隱瞞活動史 高雄前鎮66歲男重罰18萬

防疫人員針對戶內積水處進行水噴清消。（高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局昨（23）日公布今年全國首例本土登革熱確診個案，但該名家住前鎮區忠孝里的66歲男子，在衛生局第一時間啟動疫調時，拒絕並規避提供相關活動足跡，且仍避重就輕提供活動史，因此認定已違反傳染病防治法，將從重裁罰18萬元。

高雄市衛生局指出，個案隱蔽活動史，經進一步調查，才坦承有仁武、大社、新興、苓雅等區及屏東縣活動足跡，已嚴重影響釐清感染源，並大幅增加社區傳播潛在風險，因而重罰18萬元，並呼籲市民切勿以身試法。

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為防堵登革熱疫情於社區蔓延，市府團隊第一時間已啟動跨局處緊急防疫機制，持續針對個案居住地與工作地周圍展開孳生源清除及化學防治作業，截至今日已針對個案活動足跡周邊擴大採檢近120人。

此外，衛生局防疫人員今日至個案住家周邊進行社區巡檢與孳生源查找時，仍發現多處髒亂點與積水容器，顯見民眾主動防疫意識不足，將嚴重影響化學防治成效，呼籲民眾共同努力防範，落實「巡、倒、清、刷」，主動檢視住家內外環境並徹底清除積水容器，全力防堵疫情擴散。

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