為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 高雄市

    罕見！猥褻另有婚約前女友 最高院才認罪判緩刑

    2026/03/24 21:59 記者鮑建信／高雄報導
    男子張簡猥褻另有婚約前女友，被最高法院改判緩刑，相當罕見。（情境照）

    男子張簡猥褻另有婚約前女友，被最高法院改判緩刑，相當罕見。（情境照）

    高市男子張簡與另有婚約的甲女交往期間，共同隱瞞各自對象，後因感情糾紛分手後，涉嫌強制猥褻她，被高等法院高雄分院判刑1年，他上訴最高法院改口認罪，並賠償和解，因而獲判緩刑3年，相當罕見。

    據了解，2018年4月至6月間，被告張簡與告訴人甲女短暫交往期間，自己有女友外，也知道對方與其同學訂有婚約，2人共同隱瞞各自對象。後來，甲女不滿張簡處理態度，在2019年1月17日中午，抵達他左營住處，談論感情糾紛之事。

    張簡獨自進入臥室，脫掉外衣褲躺在床上，並以棉被蓋住自己身體，甲女隨後進入察看後，按其指示隔著距離躺在床上，卻遭其涉嫌強行撫摸胸部，並因對方拒絕道歉，憤而提告強制猥褻罪，案經橋頭地檢署偵查、起訴。

    1、2審判處張簡有期徒刑1年，他不服上訴改口認罪，最高法院指出，兩造已達成賠償和解，甲女並遞狀為他求情，希望給予自新機會，因此刑度維持不變，但宣告緩刑3年，全案落幕。法界人士則表示，最高法院逕行判決的情形，實務上並不多見。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播