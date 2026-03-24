罕見！猥褻另有婚約前女友 最高院才認罪判緩刑

男子張簡猥褻另有婚約前女友，被最高法院改判緩刑，相當罕見。（情境照）

高市男子張簡與另有婚約的甲女交往期間，共同隱瞞各自對象，後因感情糾紛分手後，涉嫌強制猥褻她，被高等法院高雄分院判刑1年，他上訴最高法院改口認罪，並賠償和解，因而獲判緩刑3年，相當罕見。

據了解，2018年4月至6月間，被告張簡與告訴人甲女短暫交往期間，自己有女友外，也知道對方與其同學訂有婚約，2人共同隱瞞各自對象。後來，甲女不滿張簡處理態度，在2019年1月17日中午，抵達他左營住處，談論感情糾紛之事。

請繼續往下閱讀...

張簡獨自進入臥室，脫掉外衣褲躺在床上，並以棉被蓋住自己身體，甲女隨後進入察看後，按其指示隔著距離躺在床上，卻遭其涉嫌強行撫摸胸部，並因對方拒絕道歉，憤而提告強制猥褻罪，案經橋頭地檢署偵查、起訴。

1、2審判處張簡有期徒刑1年，他不服上訴改口認罪，最高法院指出，兩造已達成賠償和解，甲女並遞狀為他求情，希望給予自新機會，因此刑度維持不變，但宣告緩刑3年，全案落幕。法界人士則表示，最高法院逕行判決的情形，實務上並不多見。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆ ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法