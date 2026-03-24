民進黨抨擊柯志恩政見 國民黨嗆賴瑞隆提不出像樣政見

民進黨抨擊柯志恩政見，國民黨反嗆賴瑞隆提不出像樣的政見，圖為高市議會國民黨團聯合質詢場景。（資料照）

國民黨高雄市長參選人柯志恩發表政見遭民進黨抨擊。國民黨高市議會黨團反酸，柯志恩有完整政策願景跟施政方針，反觀賴瑞隆提不出像樣的政見。

國民黨團總召黃香菽表示，柯志恩今提出明確的政策方向，包括七大願景、九大方針，對各政策領域都提出實質的政策牛肉和目標，反觀賴瑞隆的政見不只沒有亮點，政見發表會時更多的是在攻擊對手，證明賴瑞隆對高雄的未來根本毫無願景。

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市議員李雅靜提及，賴瑞隆從初選一路到現在，反覆操作財劃法與總預算議題，內容一再被澄清，卻仍持續用相同說法進行抹黑，讓人質疑其關心的究竟是高雄發展，還是個人選舉操作。

李雅靜進一步指出，對比陳其邁過去推動產業招商、城市建設的累積成果及治理態度，反觀賴瑞隆仍停留在選舉語言與抹黑攻擊，兩者高下立判。

她直言高雄需要的是能解決問題的人，而不是只會製造對立、消費議題的政治人物，若持續用這樣的方式面對選民，只會讓外界更加質疑其是否具備承擔更高責任的能力。

議員許采蓁表示，柯志恩政見兼顧格局與實行的可行性，對於過去的市長優秀政策願意維持並持續改良，賴瑞隆跟民進黨團如果認為陳其邁的施政不值得延續，那就勇敢大聲的說出來，相信有不好的地方、柯志恩會馬上調整。

許采蓁舉例，柯志恩敢大聲說興達電廠除役不回頭，反觀賴瑞隆連賴清德重啟核電的政策跟自己有所牴觸，卻只能結結巴巴的說確保供電穩定就好，只有黨意、沒有是非的人，想當高雄市長才真的可憐哪。

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