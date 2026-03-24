高雄富邦凹子底工地驚傳「天降鋼架」 工務局勒令停工

富邦凹子底開發案工地又傳工安意外，鋼筋掉落砸到停放路邊車的休旅車。（圖由民眾提供）

高雄富邦凹子底開發案今（24）日再度發生工安意外，又傳出鋼筋從高處墜落，造成1移工死亡，工務局已會同勞檢處勒令停工並依法裁罰；議員則批評這是第三次發生類似工安意外。

高雄市鼓山區神農路及龍文街口的富邦凹子底開發案工地，今天上午10點多傳出工安意外，1名泰籍男移工（27歲）在高樓進行焊接作業時，疑似鋼筋斷裂，導致男移工被壓傷，救護人員到場時已無呼吸心跳送醫不治。另部分鋼構及鋼筋掉落，砸中停於路旁停車格的2輛休旅車。

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工務局建管處指出，該處建築工地於上午進行鋼構吊掛作業時，疑因49樓鋼構件鎖固螺栓發生斷裂，致鋼梁及鋼筋掉落至地面，影響公共安全。經初步調查，已涉及違反《建築法》第63條及《職業安全衛生法》第6條第1項規定，接獲通報立即會同勞動檢查處及建築師公會前往稽查，並將依法勒令停工及裁罰。

工務局表示，初步研判，本案疑與構件材料或鎖固系統失效有關，另現場未設置完善的安全防護措施，致發生外籍勞工遭物件擊中及鋼構材料掉落情形，事發當下已將傷者送醫緊急搶救，該建築工地已違反《建築法》第63條有關施工場所應具備安全維護及防範危險措施之規定，依同法第89條規定，對承造人處以9萬元罰鍰，並勒令全面停工，要求就施工安全管理及防護設施進行全面檢討與改善，經複查確認合格後，始得申請復工。

市議員陳美雅痛批，農十六富邦工地驚傳「天降鋼架」，這已經不是該地段第一次發生類似疑慮，今年1月才發生大型鐵板從高處墜落，砸到對向車道的事故；今天又發生巨型鋼筋結構掉落的意外，工務局與勞工局的督導顯然流於形式。

陳美雅要求在事故原因調查清楚、安全防護計畫重新審核通過前，該工地應全面停工；同時全面清查高雄市工地，針對高空吊掛作業及鷹架防護，市府應啟動專案清查，不容許再有任何零件掉落。

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