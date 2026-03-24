日本擬真恐龍首來台！高雄兒童節「恐龍酷樂園」4/3衛武營登場

日本擬真恐龍首度來台，衛武營變「恐龍酷樂園」。（記者陳文嬋攝）

兒童節將至，高雄市教育局將於4月3日至6日在衛武營國家藝術文化中心舉辦「恐龍酷樂園」系列活動，最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，結合恐龍舞台秀、互動體驗與科普教育，打造沉浸式恐龍主題活動。

市長陳其邁表示，這次特別邀請日本東京DINO-A-LIVE 團隊來台演出，透過精密機械與精湛操演技術，讓恐龍以栩栩如生姿態出現在觀眾眼前，4月3至6日每天下午至傍晚將於衛武營戶外劇場，帶來恐龍走秀與舞台展演，每日3場共12場演出，由6隻恐龍輪番登場，帶來近距離互動的沉浸式體驗。

請繼續往下閱讀...

衛武營國家藝術文化中心也將打造充滿史前氛圍的 「恐龍大草原」，設置多隻擬真機械恐龍與情境造景，讓民眾彷彿走進史前世界，與恐龍合影打卡，即將於3月底歇業的恐龍探索樂園也跨界合作，場館內恐龍也將來到衛武營參與展示，讓民眾再有機會說再見。

現場規劃化石考古體驗區，學童化身小小考古學家，透過化石挖掘池體驗，認識古生物與自然科學知識，並推出「小恐龍探險家」，親子參與恐龍主題趣味闖關與互動遊戲；還有超過百攤恐龍主題市集，集結美食、文創與親子商品，以及虎姑婆主題區，推出親子電影院、小老闆二手市集等，打造兒童節嘉年華。

此外，4月1日恐龍將現身高雄城市地標，快閃與民眾互動為活動暖身；2日邀請偏鄉學童到衛武營參與「恐龍面對面」 活動，提前與恐龍近距離互動。

日本擬真恐龍首度來台，衛武營變「恐龍酷樂園」。（記者陳文嬋攝）

日本擬真恐龍首度來台，衛武營變「恐龍酷樂園」。（記者陳文嬋攝）

日本擬真恐龍首度來台，衛武營變「恐龍酷樂園」。（記者陳文嬋攝）

日本擬真恐龍首度來台，衛武營變「恐龍酷樂園」。（記者陳文嬋攝）

日本擬真恐龍首度來台，衛武營變「恐龍酷樂園」。（記者陳文嬋攝）

日本擬真恐龍首度來台，衛武營變「恐龍酷樂園」。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法