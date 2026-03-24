清明連假暢遊國境之南 高墾線客運增至每日176班

高雄區監理所邀集高屏東客運業者等協調疏運。（高雄區監理所提供）

清明連假即將到來，高雄區監理所表示，7條高雄往來屏東墾丁的高墾線將增班因應，每日總計176個班次，其中民眾愛搭的「9189墾丁快線」每日增至60班，方便民眾搭車。

高雄區監理所今表示，因應兒童節及清明節4天連續假期，昨邀集高雄、屏東及台東地區客運業者，以及高鐵、台鐵與警察單位，召開疏運協調會，研議連假期間各項交通疏導措施。

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尤其「台灣祭」將於清明連假在屏東墾丁登場，預期將吸引大量人潮，高雄區監理所針對7條高墾線增加班次，包括9189、9188、9117、9117A、9117B、9127及9127D等路線，每日合計將開行176班次；以民眾愛搭9189墾丁快線增加最多，每日將增開至60班次，相關公車即時動態、路線與票價資訊，可透過「公路客運ibus APP」查詢。

高雄區監理所說，連假期間實施公共運輸轉乘優惠，民眾持電子票證搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內轉乘地方客運或市區公車，可享1段票或基本里程免費優惠；若轉乘指定幸福巴士路線則可免費搭乘。

此外，86條國道客運路線也提供6折票價優惠，搭配使用TPASS 2.0+方案，最高可享42折優惠，包括和欣客運、統聯客運等業者已開放預售票，建議民眾提前買票，多搭乘公共運輸返鄉或旅遊。

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