每案最高50萬元！高雄「競爭型」青創補助4/1開跑

青年局長林楷軒（左）親訪高雄青創時尚泳裝品牌「TIMU AQUA」，並與渧牧國際有限公司負責人黃瀞瑩（中）交流品牌經營與創業歷程。（青年局提供）

高市青年局今宣布，「競爭型」青創補助4月1日至4月30日開放申請，每案最高補助50萬元，助力青創團隊強化營運規模、加速拓展市場。

青年局將於4月2日及4月7日，分別在亞灣新創園與台鐵新左營站Le Phare共享空間，舉辦青創補助說明會，協助青創團隊了解補助申請重點。

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剛成家的青年局長林楷軒表示，高雄近年創業能量持續升溫，許多青創企業成立初期站穩腳步後，即面臨品牌拓展、設備升級與市場行銷等課題；「競爭型」青創補助即是聚焦於此，透過資金協助，助企業突破發展關鍵期。

青年局說明，「競爭型」補助對象為登記於本市1年以上、未滿8年的公司或商業，實收資本額為100萬元以上、1000萬元以下，且前一年度營業額在3000萬元以下；公司代表人或負責人需設籍本市18歲以上、45歲以下本國青年，且需完成20小時以上線上或實體創業輔導課程或講座。

申請對象限數位內容、綠色能源、生技醫藥、醫材與金屬關聯性、資通訊、智慧電子、半導體與高值化材料、電動車、文化創意及運動休閒等產業類別。

補助類別共提供6大項目，包含營業場所租金、營業用生財器具、業務行銷費、數位或雲端服務、專利或商標申請規費、委託費用及企業品牌識別（CIS）設計費用及新聘人事費，個別項目補助比例最高70%，各補助項目以30萬元為上限，每案合計最高補助50萬元。

詳情可至青年局官網（https://reurl.cc/vEDKxy）查詢，或追蹤 FB、IG 與 LINE@（@youth.kcg）。

青年局將於4月2日及4月7日，分別在亞灣新創園與台鐵新左營站Le Phare共享空間舉辦青創補助說明會，協助青創團隊了解補助申請重點。（青年局提供）

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