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    首頁 > 高雄市

    重啟核能發電 陳其邁：盼充分討論、凝聚社會共識

    2026/03/23 15:51 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市長陳其邁（左）對於重啟核能政策表示，在三原則下，希望能夠充分的討論，凝聚社會共識。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁（左）對於重啟核能政策表示，在三原則下，希望能夠充分的討論，凝聚社會共識。（記者許麗娟攝）

    總統賴清德宣布將核二、核三廠將重啟運轉評估，高雄市長陳其邁今（23）日出席全國中等學校運動會聖火傳遞抵達高雄造勢，被問及重啟核能的看法，陳其邁表示，在賴總統提到的三原則下，希望能夠充分的討論，凝聚社會共識，以符合國家最大利益。

    陳其邁表示，能源政策牽涉到產業的發展以及區域供電的平衡，這個是台灣必須嚴肅、務實面對的問題，尤其是核二、核三的重啟，就誠如賴總統所提到的三原則，包括核能安全、核廢料有解以及社會有共識，希望大家都能夠有更充分的討論，來凝聚社會的共識。

    陳其邁說，在核能使用牽涉到產業的發展，更重要也在整個核能的安全、電網的韌性、能源的配比等等這些議題，這是一個大家都必須面對的，「因為電大家都在用，不管從北到南，大家都在用電」；怎麼樣能夠有朝野共識，也希望行政院能夠很清楚地來告訴民眾，在整個未來長期用電發展的趨勢，怎麼樣能夠符合國家最大的利益，相信民眾也可以更了解。

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