高雄岡山情侶雙屍命案不排除女子遭性侵 檢方27日複驗

高市岡山區協仁街一棟透天民宅，今天凌晨驚傳雙屍命案，一對越南情侶雙雙陳屍床上。（民眾提供）

越南籍移工劉男和同居女友阮女今（23）日凌晨2點，被人發現陳屍在岡山區協仁街租屋處床上，阮女全身赤裸、劉男僅穿短褲，2人胸腹部都有刀傷，檢警不排除女子遭受性侵，檢方已排訂3月27日下午進行採樣複驗。

岡山警分局調查，死者劉男（32歲）和阮女（30歲）為男女朋友關係，分別在不同加工廠上班，2人原先同住在協仁街租屋處，最近阮女搬出劉男住處，今天凌晨阮女跟弟弟說要去劉男家拿東西，結果遲遲未歸，阮弟越想越不對勁，凌晨2點多跑到劉男租處查看，卻發現房門反鎖，找人開門後，當場驚見劉男穿著短褲，趴在全身赤裸的姊姊身上，2人早已氣絕死亡，床邊地上還有一把刀。

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警方到場後發現，劉男和阮女胸腹部都有刀傷，現場血跡斑斑，因屋內未發現打鬥痕跡，無遭侵入跡象；警方初步排除有第三方介入，鑑識人員已完成採證，持續調閱監視器及釐清死者生前行蹤，以研判確切案發經過與死因。

警方初步了解，劉男和阮女交往多時，2人有意論及婚嫁，今年農曆過年曾返回越南提親，結果劉男遭女方家人反對，是否因感情受挫釀成悲劇，警方不排除2人相約走上絕路，或劉男持刀行兇後再自戕，由於阮女全身赤裸，檢方不排除遭受性侵可能。

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