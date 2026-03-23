路過高雄岡山「1路段」 日本遊客好吃驚︰這裡好像日本喔！

近期一名到高雄參加大港開唱的日本遊客，路過岡山區的一處路段時，誤以為自己回到了日本，畫面曝光後，吸引台日網友熱議。（圖擷取自@Naka_mizuk 社群平台「X」）

一名日本遊客表示，近期他路過高雄市岡山區，當地有一處路段的街道景觀太像日本，讓他誤以為自己回國了，消息迅速引發台日網友熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「なかみづか」的日本網友，19日帶著心愛的少女樂團動畫《孤獨搖滾！》角色玩偶「伊地知虹夏」一起來台旅遊，並在21日從台北南下到高雄，參加一年一度的獨立音樂季「大港開唱」。遊玩期間，這名日本網友路過高雄岡山區的一條馬路，並順手拍下當地的景象，直言這裡「好日本啊！」

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從照片顯示，這段路拍到來自日本的連鎖服裝品牌優衣庫（UNIQLO）、連鎖迴轉壽司店藏壽司（くら寿司Kura Sushi），因為2間店鋪都是面積較大、開在郊區的獨棟建築。原PO坦言，他沒想到這張照片發布不久，就吸引很多人關注，甚至已經有不少人猜出拍攝地點，還笑說雖然與日本岡山縣同名，但那裡看不到傳說中的英雄「桃太郎」。

台灣網友也對此嘖嘖稱奇，「連地名也很像日本呢」、「都是岡山不要計較那麼多」、「日本鄉下就真的是這樣www」、「然後1個多小時還可以到美濃喔」、「80多年前台日確實是同一個國家」、「又高雄又岡山，光看名字就被混淆了」、「這個角落真的是全岡山最像日本街景的地方」、「摩托車再少一半，車子全部換車小廂車，就是日本了」、「那2家店外的人行道之大和舒適，真的會有秒在日本既視感」。

綜合高雄市立歷史博物館、高雄市岡山區公所介紹，岡山昔日是為渺無人煙的原野，因茅草竿（蓁仔）叢生莽莽，而將這裡稱為官眞林（竿蓁林），後來相傳在清康熙年間，一名老翁設攤販賣茶水、雜物，方便往來旅客，之後逐漸形成村落，故將此地稱為「阿公店」。直到1920年，日本政府改革台灣地方行政制度，同時改正街庄名稱及其轄域，並將位於小崗山西南方的阿公店街定名為「岡山」，該名稱後來被沿用至今。

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