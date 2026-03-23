高雄掀起「搖滾三月」夜市業績成長逾3成

六合夜市近來的國際面孔增加，手持商圈夜市券消費。（經發局提供）

高雄3月迎來最強音樂季，高雄櫻花祭（13至15日）與大港開唱（21至22日）接續登場，市府並響應推出「有塩人大舞台」企劃，同時延續推出50元商圈夜市優惠券，助攻演唱會商機，帶動夜市業績成長超過3成。

高市經發局長廖泰翔表示，隨著高雄櫻花季邁入第3屆、大港開唱20週年，高雄的「搖滾三月」已成為海內外樂迷期待的季節。過往演唱會經濟在於商圈夜市優惠券、城市級應援響應，今年特別與在地團隊「叁捌地方生活」合作，舉辦大港開唱前夜祭「有塩人大舞台」，邀請鹽埕商家老闆、社區媽媽舞蹈班表演，上週五吸引破萬人次造訪，讓\鹽埕街頭與各大夜市提前湧入人潮。

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六合夜市總幹事詹金翰指出，延續農歷新年觀光人流，夜市攤商又馬不停蹄迎接3月樂迷狂潮，櫻花季期間已吸引不少日、韓旅客到訪，大港開唱更將全台樂迷一波波送進夜市，人潮從晚間10點持續至隔天凌晨2點，蚵仔煎、木瓜牛奶等攤位前排隊人龍久久不散。

詹金翰特別提到，這兩星期來，國際面孔明顯增加，日本、韓國、馬來西亞，甚至歐美旅客也穿梭攤位間，不少人一手拿著演唱會手燈或毛巾、一手拿著手機對照翻譯，攤商業績逾3成。

鹽埕第一青銀共市市場自治會代表阿邦表示，近年每到3月，鹽一市場就會自動切換成「大港模式」，隨處可見身披毛巾、頭戴遮陽帽的聽團仔，上週末市場來客數更飆升3倍，人潮塞滿整個通道。

鹽一市場青創攤商「醉魚」老闆李祖源說，大港開唱期間擠進大量樂迷，紛紛在社群拍照分享，連續3天人潮不斷，相信這波正面的口碑宣傳，會使鹽一市場被更多人看見。

「有塩人大舞台」活動讓鹽一市場人潮擠爆。（經發局提供）

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