宣判前棄保逃亡 中油前執行長徐漢判25年褫奪公權9年

中油煉製事業部前執行長徐漢（資料照）

一審宣判前棄保逃亡的中油煉製事業部前執行長徐漢，橋頭地院今天上午依貪污治罪條例共11罪，判處徒刑25年褫奪公權9年。黃榮泰、陳俊佑、劉睿麟等3名到庭聆聽判決的被告，宣判後均請回，並未被當庭收押。

另20名被告2人起訴後死亡公訴不受理，1人自首免刑，其他均判有罪，全案可上訴。

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判決指出，前中油工務組管理員陳俊佑因為與徐漢熟識，一再依徐漢指示向廠商索賄，並負責轉交賄款給徐漢，且任意洩漏自己所承辦的標案秘密給廠商，讓廠商製作採購文件以綁標，再藉此索賄；工程師黃榮泰則是貪圖徐漢所承諾讓他升官以經理的職位退休等利益，配合徐漢浮報冰水機標案的預算金額，並找來其他廠商圍標；工程師張子房則是聽從徐漢指示，向廠商索賄；經理歐文豐是就其職務上之驗收行為，在有女陪侍的舞廳接受廠商招待，分別經合議庭判處2年6月至8年6月不等的有期徒刑。

被告劉睿麟仗著自己與執行長徐漢的人脈，遊走在中油各科室之間，干涉中油內部採購流程，進而擔任「白手套」，不僅浮報冰水機採購案的價額，更與徐漢共同收賄，犯罪所得高達1,050萬元，經合議庭判處應執行有期徒刑5年2月，褫奪公權4年，並沒收犯罪所得。

本案涉案廠商人員則依其等犯罪情節、行賄及標案金額，分別量處有期徒刑7月至7年不等，涉案公司則依法科處18萬至50萬元不等罰金。

徐漢任職中油煉製事業部執行長期間有2億元以下採購案的權限，其經手的工程共有冰水機等8個標案，得標金額自3千萬元至1億9千9百萬元不等，總金額近10億元。2022年1月檢調掌握其貪污不法事證發動搜索，查扣不法金額共約3千萬元，其中徐漢收賄總金額約1686萬元，另1000餘萬元現金無法交代來源，辦案人員另從涉案的包商在清查出中油多名幹部也涉收賄，涉案人員近百人，同年5月全案偵結起訴。

徐漢未到庭聽判，法警在庭外戒備。（記者蔡清華攝）

徐漢與另3名被告被要求到庭聽判。（記者蔡清華攝）

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