春日文化漫行 高雄文資月推60場走讀體驗

「春日文化漫行」安排民眾以雙腳踏尋文化空間，重新看見高雄城市文史的春意盎然。（高市文化局提供）

4月18日是「國際古蹟遺址日」，2026高雄文資月以「春日文化漫行」為主題，4月3日起規劃超過60場活動，整合山城遺址、港灣歷史、眷村聚落與產業文化等多元場域，策劃多條考古遺址遊程及跨場域串聯活動，供民眾體驗不同的文化資產風情，多場活動即日起開放報名。

高市文化局表示，春日文化漫行安排民眾以雙腳踏尋文化空間，在一日行程中看見高雄從史前、清代、日治到戰後的完整歷史層次，讓文化資產不再只是靜態展示，而是能夠被親身感受與轉化的城市風景，重新看見高雄城市文史的春意盎然。

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文化局推出的6條文資主題遊程，包括前進茂林萬山部落的「探索國定遺址萬山岩雕X工寮廚房X獵人體驗」、單車專屬漫遊「減碳遊林園環境歷史單車行」、「鳳山與大樹丘陵巡禮：遊史前鳳鼻頭遺址X現代鳳梨產業史」，結合海洋文化脈絡的「打狗時光航海隊」，將走訪內惟小溪貝塚遺址到打狗英國領事館；「鳳儀巡禮－跟著曹公走一回」則深入探訪鳳山廟宇、水圳與書院場域；「鳳梨工場啟程出任務」則是走讀九曲堂聚落，並結合手作創意體驗。

2026高雄文資月以「春日文化漫行」為主題，規劃超過60場活動，，供民眾體驗不同的文化資產風情。（高市文化局提供）

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