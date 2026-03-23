高雄大港開唱三度發生酒醉事件 1大叔大港橋旁醉倒

高雄大港開唱三度發生酒醉事件 又1大叔大港橋旁醉倒打盹。（民眾提供）

2026大港開唱有酒醉阿北也來嗨，昨（22）日傍晚坐臥在大港橋旁地上，還坐地上打盹，鹽埕分局巡邏員警擔心發生意外，將他扶坐椅上，查其身分為51歲劉姓男子，協助送至救護站檢查，並通知家屬接回。

據了解，大港開唱2天以來，已是第3件民眾酒醉過嗨，坐臥大港橋鄰近水岸處，為免發生意外，鹽埕警分局於活動期間，加派警力巡邏，並執行交通疏導工作。

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五福四路派出所所長鍾易修、警員蘇聖智於昨天傍晚17時許，執行大港開唱巡守勤務時，發現一名男子坐臥在大港橋旁路面，隨即上前關懷處置。

經查該名劉姓男子（約51歲）當時因心情愉悅且現場氣氛高昂，不覺飲酒過量，員警巡邏經過大港橋旁岸邊時，發現劉男正坐在欄杆旁的水泥基座上低頭打盹，由於該處鄰近水岸，為維護劉男安全，員警隨即上前將他喚醒。

劉男表示身體無恙，惟為確保其身體狀況，警方協助送至救護站檢查，並通知家屬接回；警方呼籲，民眾在歡慶之餘應衡量自身酒力，飲酒切勿過量，並應與同行友人相互照應，若出現醉酒狀況，應尋求代駕或搭乘大眾運輸工具，避免讓自己置身險境。

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