架60支鳥仔踏獵殺伯勞鳥被查獲 持刀恐嚇警察罪加一等

張男涉嫌獵殺伯勞鳥，又持刀恫嚇員警，被高雄高分院判刑，他不服上訴被駁回。（記者鮑建信攝）

屏東張姓男子被控捕殺保育類伯勞鳥，經員警發現追捕，竟涉嫌持鐮刀恐嚇，被高等法院高雄分院依違反野生動物保育法等罪，併處有期徒刑1年2月，他不服上訴被駁回，即將入監服刑。

判決書指出，被告張男在屏東縣恆春鎮五里亭段345、349、923、931-3、948-1地號等10筆土地，架設自行製作俗稱「鳥仔踏」獵捕器具共60支，涉嫌獵捕紅尾伯勞鳥。

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2023年9月26日晚上，張男攜帶網袋等物，前往收取捕獲戰利品，並將困在鳥仔踏的4隻伯勞鳥取下裝入其鳥袋，被埋伏警員當場查獲，他逃逸過程中，還涉嫌持鐮刀與警員對峙，並出言恫嚇，後經被通緝到案。

屏東地院依涉嫌違反野生動物保育法和妨害公務罪，分別判處有期徒刑1年2月和10月有期徒刑，併執行刑1年10月後，他不服上訴，高雄高分院審酌張男坦承獵殺伯勞鳥犯行，從輕改判8月徒刑，另妨害公務部分刑度不變，併執行刑1年2月，他再上訴最高法院被駁回，全案落幕。

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