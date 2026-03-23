高雄「夢裡滯洪池」5月啟用 環湖步道串聯果嶺自然公園

高市打造夢裡滯洪池預計五月啟用，環湖親水步道將串聯果嶺自然公園。（記者陳文嬋攝）

高雄市仁武與鳥松區交界一處天然埤塘，水利局投入3170萬元，將打造「夢裡滯洪池」，並種植100多棵樹木，增設環湖親水步道，預計5月完工啟用，串聯果嶺自然公園、澄清湖風景區、雙湖公園等，形成400公頃綠地。

仁武與鳥松交界處地勢低窪，形成一處天然埤塘，鄰近74期市地重劃區，水利局投入3170萬元，推動在地蓄洪環境整理工程，將降挖0.7至1.5公尺，打造一座夢裡滯洪池，蓄洪量1.65萬噸。

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水利局表示，工程採取在地蓄洪，打造滯洪池收納山坡地逕流水暫時蓄洪，並於東西側入口配置節點廣場，颱風挾帶豪雨來襲之際，引水往滯洪池進行收納，待整體降雨趨緩後，藉由管涵排入曹公新圳，避免大量逕流水短時間灌入曹公新圳，造成宣洩不及釀成積淹水。

水利局也種植100多棵樹木，包括茄苳、台灣櫸木、楓香、黃連木等，營造環湖親水步道，全長830公尺，設有觀景平台、前後廣場、樹穴座椅、草皮護坡、停車空間等，並搭配景觀燈，夜間點亮步道，方便民眾運動。

水利局指出，目前工程施工中，滯洪池坡面已整理完成，管線及排水管也埋設完成，進行人行道、草皮鋪設，整體進度已大幅超前，預計5月完工啟用，成為民眾休閒好去處。

高市打造夢裡滯洪池預計五月啟用，環湖親水步道將串聯果嶺自然公園。（記者陳文嬋攝）

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