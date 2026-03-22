步兵117旅遺失近8千發步槍空彈殼 馬依翔：恐變黑道「復裝彈」

陸軍步兵117旅官兵先前演訓畫面，與本次事件無關。（取自陸軍步兵117旅官方臉書）

陸軍八軍團今（22）日證實，麾下所屬步兵第117旅日前因故遺失5.56公厘步槍空彈殼約7900發，全案已依「陸海空軍刑法」、「槍砲彈藥管制條例」移送法辦。對此，空軍備役上校、台灣基進秘書長馬依翔直言，此案並不只是「遺失廢黃銅」那麼簡單，而是國軍軍紀管理的重大警訊。

「基層軍紀、SOP明顯崩壞」

馬依翔今日表示，八軍團麾下部隊爆出步槍空彈殼短少的離譜事件，或許有人會覺得「不過就是沒有火藥的空殼」，有什麼好緊張的？但從軍事管理、國安的專業角度看，這絕對是底線被突破的嚴重事件。

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馬依翔進一步指出，該事件凸顯兩個致命危機。首先，「空、實彈交接」與「帳物相符」是軍械管理中最基本的鐵律，然而，基層部隊軍紀與SOP（標準作業程序）的崩壞導致一次短少「數千顆」步槍空彈殼，絕不是一兩次打靶掉落可以解釋的；當標準作業程序長期被無視，甚至長期存在「做假帳」與隱匿文化，若層層督導與高裝檢都查不出這麼大的數量落差，我們該如何相信現有的防弊機制？

「5.56公厘步槍彈殼高品質」

其次，5.56公厘的軍規步槍彈彈殼採用高品質黃銅、耐壓性極佳，若空彈殼流入黑市，不法份子只要重新裝填底火、發射藥，就能輕易取得殺傷力強大的「復裝彈」（改造子彈）；也就是說，這等同大幅降低了黑道取得致命彈藥的門檻，讓第一線執法的基層員警和一般民眾，暴露在極大風險之中。

馬依翔批評，軍隊根基社會大眾的信任，如果連毫無危險性的空彈殼都能憑空消失數千顆，民眾會合理懷疑：實彈、爆裂物甚至是機密裝備，是不是也有外流風險？

面對結構性沉痾，單靠拔官懲處、抓幾個基層來扛責是「治標不治本」，呼籲國防部必須引入更透明的第三方稽核體系，徹底破除「粉飾太平」的造假文化，才能真正防堵漏洞。

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